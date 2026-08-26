"Ростову" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплатам - источник

"Ростов" не сможет регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, на "Ростов" наложили запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплатам - клуб не выплачивает деньги игрокам с июня.

После 5 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками в своем активе. Напомним, что этим летом новым генеральным директором ростовчан стал Андрей Чайка, также клуб покинул спортивный директор Алексей Рыскин.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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