По информации источника, на "Ростов" наложили запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплатам - клуб не выплачивает деньги игрокам с июня.
После 5 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками в своем активе. Напомним, что этим летом новым генеральным директором ростовчан стал Андрей Чайка, также клуб покинул спортивный директор Алексей Рыскин.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
"Ростову" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплатам - источник
"Ростов" не сможет регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"