Гендир "Спартака" оценил результативность Угальде: просто где-то не шло

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о результативности Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Некрасова, Угальде хорошо играл во второй части прошлого сезона, но где-то у него не шло.

- Переход Мирлинда Даку замотивировал Угальде? Я не думаю. Манфред и так прекрасно играл вторую половину прошлого сезона.

Просто где-то не шло. Вы сами знаете, у нападающих важно, чтобы полетело. И оно полетело, - приводит слова Некрасова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Напомним, что в летнее трансферное окно красно-белые приобрели у казанского "Рубина" форварда Мирлинда Даку.

После пяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

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