Гендир "Спартака" оценил результативность Угальде: просто где-то не шло

- Переход Мирлинда Даку замотивировал Угальде? Я не думаю. Манфред и так прекрасно играл вторую половину прошлого сезона.
Просто где-то не шло. Вы сами знаете, у нападающих важно, чтобы полетело. И оно полетело, - приводит слова Некрасова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Напомним, что в летнее трансферное окно красно-белые приобрели у казанского "Рубина" форварда Мирлинда Даку.
После пяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.