По информации источника, воронежский "Факел" предложил Ильзату Ахметову контракт с зарплатой около 2 миллионов рублей в месяц, но полузащитник не готов пойти на такие условия. Также сторона футболиста контактировала с "Акроном", но тольяттинцы не сделали предложения игроку.
В прошлом сезоне Ильзат Ахметов на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов" - всего он провел за клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Летом текущего года полузащитник покинул петербургский "Зенит" на правах свободного агента.
Напомним, что ранее Ахметов был игроком ЦСКА, "Краснодара", казанского "Рубина". На его счету девять матчей в составе сборной России. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Два клуба РПЛ заинтересованы в подписании экс-футболиста "Зенита" Ахметова - источник
Экс-футболист "Зенита" Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"