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Николай Долуда: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готово

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о готовности Сочи к проведению матчей Кубка Конфедераций.

"В Сочи практически все готово , за исключением рекламы. Это все мы начнем делать в начале февраля, в мае это все будет завершено. Это все уже проплачено, деньги выделены, нигде абсолютно риска нет", - передает его слова ТАСС.
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Это все мы начнем делать в начале февраля, в мае это все будет завершено. Это все уже проплачено.."

это, заело что-ли?
Регистрация: 7.06.2016
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