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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Николай Долуда: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готово
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о готовности Сочи к проведению матчей Кубка Конфедераций.
"В Сочи практически все готово , за исключением рекламы. Это все мы начнем делать в начале февраля, в мае это все будет завершено. Это все уже проплачено, деньги выделены, нигде абсолютно риска нет", - передает его слова ТАСС.
"В Сочи практически все готово , за исключением рекламы. Это все мы начнем делать в начале февраля, в мае это все будет завершено. Это все уже проплачено, деньги выделены, нигде абсолютно риска нет", - передает его слова ТАСС.
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