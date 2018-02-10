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"Кристал Пэлас" в гостях проебал "Эвертону"

Чемпионат Англии

27 тур

"Эвертон" – "Кристал Пэлас"

Голы: Сигурдссон, 46, Ниасс, 51, Дэвис, 75, Миливоевич, 83 (пен.)

"Эвертон": Пикфорд, Коулман (Кенни, 46), Мартина, Мангала (Уильямс, 45), Кин, Дэвис, Гейе (Шнейдерлен, 80), Сигурдссон, Уолкотт, Ниасс, Руни

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Томкинс, Уорд, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Бентеке, Сорлот

Предупреждения: Анхольт, 54, Уолкотт, 68
Теги: Эвертон Кристал Пэлас
Вчера, 21:03
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№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
проибал

Охуеть! open_mouth


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
вот!хотите рейтингов?давайте больше таких заголовков!!!

новостник,наверно,поставил на кристал пэлас...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Вчера, 22:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
"КРИСТАЛ ПЭЛАС" В ГОСТЯХ ПРОЕБАЛ "ЭВЕРТОНУ"


ЭТО ЧТО? sweat_smile
Регистрация: 24.09.2007
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 21:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
"КРИСТАЛ ПЭЛАС" В ГОСТЯХ ПРОЕБАЛ "ЭВЕРТОНУ"

мля, я это заскриню.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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