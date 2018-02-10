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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Кристал Пэлас" в гостях проебал "Эвертону"
Чемпионат Англии
27 тур
"Эвертон" – "Кристал Пэлас"
Голы: Сигурдссон, 46, Ниасс, 51, Дэвис, 75, Миливоевич, 83 (пен.)
"Эвертон": Пикфорд, Коулман (Кенни, 46), Мартина, Мангала (Уильямс, 45), Кин, Дэвис, Гейе (Шнейдерлен, 80), Сигурдссон, Уолкотт, Ниасс, Руни
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Томкинс, Уорд, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Бентеке, Сорлот
Предупреждения: Анхольт, 54, Уолкотт, 68
27 тур
"Эвертон" – "Кристал Пэлас"
Голы: Сигурдссон, 46, Ниасс, 51, Дэвис, 75, Миливоевич, 83 (пен.)
"Эвертон": Пикфорд, Коулман (Кенни, 46), Мартина, Мангала (Уильямс, 45), Кин, Дэвис, Гейе (Шнейдерлен, 80), Сигурдссон, Уолкотт, Ниасс, Руни
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Томкинс, Уорд, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Бентеке, Сорлот
Предупреждения: Анхольт, 54, Уолкотт, 68
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