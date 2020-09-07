Бэкхем использовал в истории инстаграма стикер "СКА-Хабаровска" (фото)

Бывший футболист Дэвид Бэкхем поделился фотографиями с тренировки сыновей.

Фото: инстаграм Дэвида Бэкхема

На них средний сын Бэкхэма Ромео бьет по воротам, которые защищает младший — Круз.



— Береги руки, Круз, — написал Бэкхем, добавив на фотографии стикер из набора "СКА-Хабаровска".



На стикере был изображён вратарь хабаровского клуба Игорь Обухов.