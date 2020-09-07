На них средний сын Бэкхэма Ромео бьет по воротам, которые защищает младший — Круз.
— Береги руки, Круз, — написал Бэкхем, добавив на фотографии стикер из набора "СКА-Хабаровска".
На стикере был изображён вратарь хабаровского клуба Игорь Обухов.
Бэкхем использовал в истории инстаграма стикер "СКА-Хабаровска" (фото)
Бывший футболист Дэвид Бэкхем поделился фотографиями с тренировки сыновей.
Фото: инстаграм Дэвида Бэкхема
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