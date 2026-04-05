Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

В "Реале Сосьедад" ответили о возможном уходе Захаряна летом

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался о футболисте клуба Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images
Йон Андер Мундуате заявил, что в "Реале Сосьедад" хотят сделать Арсена Захаряна одним из лучших в клубе.

- С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?

- У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель, чтобы Захарян стал одним из лучших в "Сосьедаде", - сказал Мундуате Sport24.

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года. Всего за испанский клуб атакующий полузащитник провел 64 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится