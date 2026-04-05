В "Реале Сосьедад" ответили о возможном уходе Захаряна летом

- С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?
- У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель, чтобы Захарян стал одним из лучших в "Сосьедаде", - сказал Мундуате Sport24.
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года. Всего за испанский клуб атакующий полузащитник провел 64 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.