"Кто такое сказал? Я ничего не знаю, ничего не слышал", - цитирует Радимова Metaratings.
Ранее появилась информация, что Владислав Радимов может покинуть пост главного тренера "Зенита-2". У руководства клуба есть недовольство последними результатами команды. Отмечается, что болезненно было воспринято поражение от ФК "Красава" со счетом 0:6.
Владислав Радимов возглавляет "Зенит-2" с 2018 года. Это его второй приход в клуб. Он уже работал на посту главного тренера команды с 2013 по 2017 год.
СМИ: Радимова могут уволить из "Зенита-2". Руководство недовольно результатами
Радимов отреагировал на информацию о своей возможной отставке
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что в петербургской команде обсуждается его увольнение.
Фото: РИА Новости