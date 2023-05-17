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Гаджиев - о неполучении "Динамо" Мх лицензии для РПЛ: нужно платить за установку Fan ID. Мы не можем транжирить деньги

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что его клуб не получит лицензию РФС-1, необходимую для выступлений в РПЛ и стыковых матчах.
Фото: ФК "Амкар"
- Там всё не так просто. Речь идет о том, что нужно платить за установку Fan ID, необходимого в Премьер-лиге. А что за него платить, когда ничего не ясно? Выйдем мы в Премьер-лигу или нет - неизвестно. Мы не можем транжирить деньги. Сам по себе это порядок неправильный, если бы у нас было положение, как у "Балтики", тогда другое дело. Тратить деньги нужно тогда, когда есть смысл. А 25 млн рублей - это большие деньги. Тем более, что лицензия действует один год, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

Махачкалинское "Динамо" по итогам 31 тура розыгрыша Первой лиги занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками. По регламенту Первой лиги, команда, занявшая пятое или шестое место, может принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу при наличии необходимой для выступлений в РПЛ лицензии РФС-1 и ее отсутствии у клубов, находящихся на третьей и/или четвертой позициях. Ранее появилась информация, что занимающая третье место владикавказская "Алания" и махачкалинское "Динамо" не получат лицензии РФС-1 на следующий сезон.

"Чемпионат": лицензию для РПЛ получат 4 клуба Первой лиги из 6 претендентов на стыковые матчи


Динамо Мх Гаджиев
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