- Там всё не так просто. Речь идет о том, что нужно платить за установку Fan ID, необходимого в Премьер-лиге. А что за него платить, когда ничего не ясно? Выйдем мы в Премьер-лигу или нет - неизвестно. Мы не можем транжирить деньги. Сам по себе это порядок неправильный, если бы у нас было положение, как у "Балтики", тогда другое дело. Тратить деньги нужно тогда, когда есть смысл. А 25 млн рублей - это большие деньги. Тем более, что лицензия действует один год, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
Махачкалинское "Динамо" по итогам 31 тура розыгрыша Первой лиги занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками. По регламенту Первой лиги, команда, занявшая пятое или шестое место, может принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу при наличии необходимой для выступлений в РПЛ лицензии РФС-1 и ее отсутствии у клубов, находящихся на третьей и/или четвертой позициях. Ранее появилась информация, что занимающая третье место владикавказская "Алания" и махачкалинское "Динамо" не получат лицензии РФС-1 на следующий сезон.
"Чемпионат": лицензию для РПЛ получат 4 клуба Первой лиги из 6 претендентов на стыковые матчи
Гаджиев - о неполучении "Динамо" Мх лицензии для РПЛ: нужно платить за установку Fan ID. Мы не можем транжирить деньги
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что его клуб не получит лицензию РФС-1, необходимую для выступлений в РПЛ и стыковых матчах.
Фото: ФК "Амкар"