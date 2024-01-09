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Гендиректор "Енисея" саркастически отреагировал на вопрос о назначении Мостового главным тренером

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Генеральный директор "Енисея" Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Мостового на должность главного тренера красноярцев.
Фото: AFP
- Лично мне как кандидаты на пост главного тренера интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс, - передаёт слова Федосеева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении 55-летнего экс-полузащитника сборной России и испанской "Сельты" Александра Мостового на пост главного тренера красноярского "Енисея". Сам Мостовой, ранее не тренировавший ни один профессиональный клуб, сообщил, что ему поступал звонок из Красноярска, но в данный момент никакой конкретики нет и Александр открыт для предложений, в том числе из топ-клубов.

По итогам осенней части розыгрыша Первой лиги "Енисей" занимает десятое место, набрав 24 очка в 20 матчах.

Мостовой - о возможном назначении в "Енисей": на данный момент никакой конкретики

Енисей Мостовой Российские трансферы
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