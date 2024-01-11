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Мостовой: хорошо, что главным тренером в "Енисей" взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера красноярского "Енисея" экс-хавбека "Спартака" Андрея Тихонова.
Фото: AFP
- Что не срослось с "Енисеем"? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было. Видел, что помимо моей фамилии, было ещё фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее красноярский "Енисей" официально объявил о назначении на должность главного тренера 53-летнего экс-наставника "Крыльев Советов", казахстанской "Астаны" и самого "Енисея" Андрея Тихонова.

До этого появлялась информация о возможном приглашении на этот пост 55-летнего экс-полузащитника Александра Мостового, ранее не тренировавшего ни один профессиональный клуб. По словам самого Мостового, ему поступал звонок из красноярского "Енисея", но без конкретики.

Гендиректор "Енисея" саркастически отреагировал на вопрос о назначении Мостового главным тренером

Енисей Тихонов Мостовой
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