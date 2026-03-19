Во Франции отреагировали на игру Сафонова в матче с "Челси"

Французское издание Footmercato оценило игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0).

Фото: Getty Images

Российский голкипер провёл встречу "на ноль" и стал одним из ключевых игроков матча, совершив девять сейвов. В материале отмечается, что, несмотря на игровое преимущество парижан, у их ворот регулярно возникали опасные моменты, и именно действия Сафонова позволили команде сохранить уверенный результат.



Также отмечается, что своей игрой Сафонов усиливает конкуренцию с Люкой Шевалье, который рассматривался как основной вратарь после перехода в клуб. Издание подчёркивает, что Сафонов всё чаще выглядит надёжным первым номером команды



В нынешнем сезоне россиянин провёл 15 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз сыграл "на ноль".

