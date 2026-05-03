Как сообщает Legalbet, петербургский клуб планирует начать переговоры с полузащитником о продлении контракта.
Глушенков выступает за "сине-бело-голубых" с 2014 года. За это время хавбек сыграл 58 матчей, забил 22 мяча и сделал 16 голевых передач.
"Зенит" с 62 очками лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом "Краснодар" на два очка. При этом у "быков" есть игра в запасе.
Стало известно о планах "Зенита" по Глушенкову - источник
"Зенит" намерен сохранить Максима Глушенкова в команде.
Фото: ФК "Зенит"