Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
7 - 2 7 2
НьюкаслЗавершен
Ливерпуль
4 - 0 4 0
ГалатасарайЗавершен
Бавария
4 - 1 4 1
АталантаЗавершен
Тоттенхэм
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
4 - 0 4 0
ФеренцварошЗавершен

Форвард "Барселоны" побил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски стал автором исторического достижения в Лиге чемпионов по ходу разгромного матча с "Ньюкаслом".
Фото: УЕФА
В игре 1/8 финала турнира нападающий "Барселоны" оформил дубль и установил новый возрастной рекорд. На момент встречи поляку было 37 лет и 209 дней - это самый возрастной автор дубля в одном матче Лиги чемпионов.

Как передаёт OptaJose, прежнее достижение принадлежало Филиппо Индзаги. Бывший форвард "Милана" оформил дубль в 2010 году в возрасте 37 лет и 86 дней.

Каталонский клуб по итогам противостояния с английской командой уверенно прошёл дальше и в четвертьфинале встретится с "Атлетико".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится