В игре 1/8 финала турнира нападающий "Барселоны" оформил дубль и установил новый возрастной рекорд. На момент встречи поляку было 37 лет и 209 дней - это самый возрастной автор дубля в одном матче Лиги чемпионов.
Как передаёт OptaJose, прежнее достижение принадлежало Филиппо Индзаги. Бывший форвард "Милана" оформил дубль в 2010 году в возрасте 37 лет и 86 дней.
Каталонский клуб по итогам противостояния с английской командой уверенно прошёл дальше и в четвертьфинале встретится с "Атлетико".
Форвард "Барселоны" побил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски стал автором исторического достижения в Лиге чемпионов по ходу разгромного матча с "Ньюкаслом".
