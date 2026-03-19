"Барселона" повторила редкое достижение в Лиге чемпионов

"Барселона" разгромила "Ньюкасл" (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и оформила выход в следующую стадию турнира.
Фото: УЕФА
Этот результат стал для каталонского клуба историческим: как сообщает OptaJose, команда в третий раз в своей истории забила семь мячей в одном матче Лиги чемпионов. Ранее подобное происходило в марте 2012 года против "Байера" (7:1), а также в сентябре 2016 года в игре с "Селтиком" (7:0) на групповом этапе.

По сумме двух встреч "Барселона" уверенно прошла дальше и в четвертьфинале турнира сыграет против "Атлетико".

