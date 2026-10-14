"Я ждал этого 34 года". Капитан норвежского "Викинга" - об игре с "Баварией" в ЛЧ

Вингер "Викинга" Златко Трипич поделился эмоциями от ничьей с мюнхенской "Баварией" (3:3) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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Очень счастлив, я так горжусь командой. Я 34 года ждал этого", - цитирует Трипича пресс-служба УЕФА.

"Мы играли против одного из лучших клубов мира, но смогли повести 2:0. Думаю, мы провели очень солидный матч. Мы показали все, что умеем. Приобрели ценный европейский опыт.Вчера, в Норвегии состоялся матч между "Викингом" и мюнхенской "Баварией" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Игра проходила на стадионе "Люсе Арена" в Ставангере и завершилась вничью со счетом 3:3.По ходу встречи хозяева вели с разницей в два мяча, однако пропустили три мяча во втором тайме и сумели вырвать ничью на 90-й минуте. Это очко стало первым для норвежской команды в этом розыгрыше турнира.