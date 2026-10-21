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"ПСЖ" победил "Барселону". Сафонов пропустил два мяча в ближний угол

"ПСЖ" обыграл "Барселону" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Париже завершилась со счётом 4:2. Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте - Дезире Дуэ отличился после передачи Жоау Невеша.

На 55-й минуте Хави Эспарт сравнял счёт, пробив Матвея Сафонова в ближний угол. На 72-й минуте Лукас Эрнандес вновь вывел "ПСЖ" вперёд после паса Дуэ. Через семь минут Ламин Ямаль сделал счёт 2:2 - этот мяч российский голкипер также пропустил в ближний угол.

Концовка осталась за парижанами. На 81-й минуте Витинья забил третий мяч "ПСЖ", а на 86-й Фабиан Руис после передачи Ашрафа Хакими установил окончательный результат - 4:2.

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