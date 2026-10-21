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Кирьяков дал прогноз на матчи 3-го тура Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей КИрьяков специально для Rusfootball.info поделился ожиданиями от матчей 3-го тура Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
- Сколько "Баварии" забили в свое время?

- Один. Но много отдавал. И пенальти, понятно.

- Сегодня нет вашего плана игроков в Бундеслиге?

- Ребят талантливых очень много. Если брать "Баварию", Карл феномен.

- Ваш прогноз с "Арсеналом"?

- 2:0. "Арсенал" уже "подсел" с "Ноттингемом", не впечатлил вообще. Фактор второго года, эйфория присутствует. Больше набор игроков сегодня, чем команда. "Бавария" никогда такой момент не отпустит.

- "Реал" с "Лейпцигом" будет играть на полную перед "Эль-Классико"?

- Мы видели вчера "Барсу", которая откровенно держала в голове воскресенье. Родри вышел в самом конце. Ну, и Флик все сказал по этому поводу. Этот этап Лиги чемпионов откровенно никому из грандов не важен. У "Реала" на день меньше на восстановление. Но все равно выиграют - 2:0 я бы поставил.

- Для "Шахтера" очки крайне важны. Могут что-то "зацепить" с "Интером"?

- Хорошая команда, всегда может удивить. Она и раньше это доказывала, и сейчас в порядке. Но 2-1 выиграет "Интер".

- Почему опять так много голов в этом туре?

- Уровень атакующих игроков намного выше защитников. С детства родители ходят видеть в своих детях нападающих. Поэтому сегодня на первое место выходят индивидуальные действия, а не командные. Такая тенденция, даже защитники высокого уровня ничего не могут с ней поделать.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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