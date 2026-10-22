Артета назвал матч с "Баварией" настоящим уровнем Лиги чемпионов

Главный тренер лондонцев отметил высокий темп игры и признался, что его команде пришлось менять первоначальный план после травмы Букайо Сака.
- Это был один из высочайших уровней футбола, который мы когда-либо показывали! Сошлись две команды, которые одновременно стремились прессинговать, непрерывно атаковать и показывать яркую игру. Получился по-настоящему захватывающий поединок, - заявил тренер в эфире TNT Sports.
"Арсенал" в концовке ушёл от поражения благодаря голу Деклана Райса на 82-й минуте.