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"Бавария" готова заплатить за 18-летнего футболиста "Челси" 39 миллионов евро

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб хочет купить у "Челси" полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

"Бавария" готова заплатить за молодого футболиста 39 миллионов евро. Молодой англичанин, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, хочет покинуть "Челси" и отказался продлевать соглашение.
Теги: Бавария Челси АПЛ
Сегодня, 16:36
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