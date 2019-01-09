"Бавария" готова заплатить за 18-летнего футболиста "Челси" 39 миллионов евро

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб хочет купить у "Челси" полузащитника Каллума Хадсона-Одои."Бавария" готова заплатить за молодого футболиста 39 миллионов евро. Молодой англичанин, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, хочет покинуть "Челси" и отказался продлевать соглашение.