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Главный тренер "Нанта": мы готовимся к худшему

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич прокомментировал новость о пропаже самолёта с бывшим нападающим команды Эмилиано Салой, на днях перешедшим в "Кардифф".

"Сейчас непростое время. Что вы хотите? Я потрясён. Всем тяжело. Мы ждём информацию, но практически ничего не получаем. Мы готовимся к худшему", цитирует Халилходжича RMC Sport.

21 января Сала попрощался с игроками "Нанта" и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб
Теги: Нант Кардифф Лига 1 АПЛ
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