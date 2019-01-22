Главный тренер "Нанта": мы готовимся к худшему

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич прокомментировал новость о пропаже самолёта с бывшим нападающим команды Эмилиано Салой, на днях перешедшим в "Кардифф"."Сейчас непростое время. Что вы хотите? Я потрясён. Всем тяжело. Мы ждём информацию, но практически ничего не получаем. Мы готовимся к худшему", цитирует Халилходжича RMC Sport.21 января Сала попрощался с игроками "Нанта" и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.