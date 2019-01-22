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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала отправился из Франции в Уэльс, но его частный борт исчез, успев лишь запросить аварийную посадку. Самолёт не могут найти со вчерашнего вечера.
Форвард, на протяжении четырёх сезонов игравший за французский "Нант", подписал контракт с британским клубом 19 января - только в субботу. "Кардифф" заплатил за результативного нападающего рекордную для себя сумму в 20 миллионов евро.
Сала успел сфотографироваться с футболкой клуба и дать небольшое интервью клубной пресс-службе, после чего решил вернуться на какое-то время обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнёрами.
Оттуда футболист вылетел на частном самолёте (на борту находился только он и пилот) в понедельник в семь вечера по местному времени. Уже спустя час самолёт пропал над Ла-Маншем.
Именно так выглядит борт, на котором летел один из лучших бомбардиров Лиги 1.
Искать продолжали до ночи, но из-за того, что испортилась погода, пришлось ждать до утра. Прямо сейчас спасатели продолжают работать. Великобритания помогает техникой, несмотря на то, что зона пропажи неподконтрольна британцам.
Сервисы трекингов (отслеживание самолётов с помощью передатчиков) также не помогли. Возможно, борт летел слишком низко, из-за этого его было невозможно засечь.
Полиция острова Гернси, рядом с которым спасатели и ищут борт, рассказала о том, что самолёт запрашивал разрешения на аварийную посадку, но пропал на высоте 700 метров. После этой информации стало понятно, что надежд остаётся очень мало.
- Мы очень обеспокоены сообщениями об исчезновении легкого самолета над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ждем официальных подтверждений, но мы очень беспокоимся за судьбу Эмилиано Салы, - прокомментировал ситуацию директор "Кардиффа" Мехмет Далман.
В социальных сетях расходится хэштег #МолимсяЗаСалу.
А это фото форвард сделал вчера, прощаясь с партнёрами по "Нанту". Французский клуб уже перенёс кубковый матч, который должен был состояться завтра.
В текущем сезоне Эмилиано Сала провел за "Нант" 21 игру и забил 13 голов. Он - на пятой позиции лучших бомбардиров Лиги 1.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Форвард, на протяжении четырёх сезонов игравший за французский "Нант", подписал контракт с британским клубом 19 января - только в субботу. "Кардифф" заплатил за результативного нападающего рекордную для себя сумму в 20 миллионов евро.
Сала успел сфотографироваться с футболкой клуба и дать небольшое интервью клубной пресс-службе, после чего решил вернуться на какое-то время обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнёрами.
Оттуда футболист вылетел на частном самолёте (на борту находился только он и пилот) в понедельник в семь вечера по местному времени. Уже спустя час самолёт пропал над Ла-Маншем.
Именно так выглядит борт, на котором летел один из лучших бомбардиров Лиги 1.
Искать продолжали до ночи, но из-за того, что испортилась погода, пришлось ждать до утра. Прямо сейчас спасатели продолжают работать. Великобритания помогает техникой, несмотря на то, что зона пропажи неподконтрольна британцам.
Сервисы трекингов (отслеживание самолётов с помощью передатчиков) также не помогли. Возможно, борт летел слишком низко, из-за этого его было невозможно засечь.
Полиция острова Гернси, рядом с которым спасатели и ищут борт, рассказала о том, что самолёт запрашивал разрешения на аварийную посадку, но пропал на высоте 700 метров. После этой информации стало понятно, что надежд остаётся очень мало.
- Мы очень обеспокоены сообщениями об исчезновении легкого самолета над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ждем официальных подтверждений, но мы очень беспокоимся за судьбу Эмилиано Салы, - прокомментировал ситуацию директор "Кардиффа" Мехмет Далман.
В социальных сетях расходится хэштег #МолимсяЗаСалу.
For the Cardiff vs Bournemouth game at the CCS I want to see every Cardiff fan applaud Sala at the 28th minute to celebrate his 28 years on this planet #PrayforSala pic.twitter.com/Dx4mhwunwq— ? (@ljccfc) January 22, 2019
На игре "Кардиффа" против "Борнмута" я хотел бы, чтобы все фанаты "Кардиффа" поаплодировали на 28 минуте, чтобы поздравить Салу с 28 годами, прожитыми на этой планете
А это фото форвард сделал вчера, прощаясь с партнёрами по "Нанту". Французский клуб уже перенёс кубковый матч, который должен был состояться завтра.
В текущем сезоне Эмилиано Сала провел за "Нант" 21 игру и забил 13 голов. Он - на пятой позиции лучших бомбардиров Лиги 1.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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