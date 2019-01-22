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Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала отправился из Франции в Уэльс, но его частный борт исчез, успев лишь запросить аварийную посадку. Самолёт не могут найти со вчерашнего вечера.

Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб

Форвард, на протяжении четырёх сезонов игравший за французский "Нант", подписал контракт с британским клубом 19 января - только в субботу. "Кардифф" заплатил за результативного нападающего рекордную для себя сумму в 20 миллионов евро.

Сала успел сфотографироваться с футболкой клуба и дать небольшое интервью клубной пресс-службе, после чего решил вернуться на какое-то время обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнёрами.

Оттуда футболист вылетел на частном самолёте (на борту находился только он и пилот) в понедельник в семь вечера по местному времени. Уже спустя час самолёт пропал над Ла-Маншем.


Именно так выглядит борт, на котором летел один из лучших бомбардиров Лиги 1.



Искать продолжали до ночи, но из-за того, что испортилась погода, пришлось ждать до утра. Прямо сейчас спасатели продолжают работать. Великобритания помогает техникой, несмотря на то, что зона пропажи неподконтрольна британцам.

Сервисы трекингов (отслеживание самолётов с помощью передатчиков) также не помогли. Возможно, борт летел слишком низко, из-за этого его было невозможно засечь.

Полиция острова Гернси, рядом с которым спасатели и ищут борт, рассказала о том, что самолёт запрашивал разрешения на аварийную посадку, но пропал на высоте 700 метров. После этой информации стало понятно, что надежд остаётся очень мало.

- Мы очень обеспокоены сообщениями об исчезновении легкого самолета над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ждем официальных подтверждений, но мы очень беспокоимся за судьбу Эмилиано Салы, - прокомментировал ситуацию директор "Кардиффа" Мехмет Далман.

В социальных сетях расходится хэштег #МолимсяЗаСалу.


На игре "Кардиффа" против "Борнмута" я хотел бы, чтобы все фанаты "Кардиффа" поаплодировали на 28 минуте, чтобы поздравить Салу с 28 годами, прожитыми на этой планете

А это фото форвард сделал вчера, прощаясь с партнёрами по "Нанту". Французский клуб уже перенёс кубковый матч, который должен был состояться завтра.


В текущем сезоне Эмилиано Сала провел за "Нант" 21 игру и забил 13 голов. Он - на пятой позиции лучших бомбардиров Лиги 1.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: АПЛ Лига 1 Сала Нант Кардифф
Сегодня, 15:57
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#2  tiki  Москва (Сегодня, 16:12)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
В социальных сетях расходится хэштег #МолилсяЗаСалу.

Терпеть не могу такое показушное сочувствие.
Еще бы плачущий смайлик добавили.

таковы реалии.за "лайк" отчисляют из основы
все эти хештеги...
инет - это, увы, современное мерило
но только для недалеких


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В социальных сетях расходится хэштег #МолилсяЗаСалу.

Терпеть не могу такое показушное сочувствие.
Еще бы плачущий смайлик добавили.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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