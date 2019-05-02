Агент Де Лигта склоняется к переходу игрока в "Манчестер Юнайтед"

Агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта склоняется к варианту переезда 19-летнего игрока в Англию.Мино Райола настаивает на том, чтобы его клиент присоединился к "Манчестер Юнайтед" вместо "Барселоны", утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, позиция агента объясняется финансовыми условиями, в том числе и по агентским выплатам.Трансфер Де Лигта оценивается в 60 млн евро. Футболист считается одним из лучших центральных защитников на данный момент в мировом футболе.Де Лигт стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов Лиги чемпионов. На момент матча с "Тоттенхэмом" (1:0) ему исполнилось 19 лет и 261 день.