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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Агент Де Лигта склоняется к переходу игрока в "Манчестер Юнайтед"

Агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта склоняется к варианту переезда 19-летнего игрока в Англию.

Мино Райола настаивает на том, чтобы его клиент присоединился к "Манчестер Юнайтед" вместо "Барселоны", утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, позиция агента объясняется финансовыми условиями, в том числе и по агентским выплатам.

Трансфер Де Лигта оценивается в 60 млн евро. Футболист считается одним из лучших центральных защитников на данный момент в мировом футболе.

Де Лигт стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов Лиги чемпионов. На момент матча с "Тоттенхэмом" (1:0) ему исполнилось 19 лет и 261 день.

Sport24.ru
Теги: де Лигт Аякс Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 17:37
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