Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|...
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
Мадридский "Реал" заинтересовался хавбеком амстердамского "Аякса" Донни ван де Беком.
По информации Marca, в Мадриде все еще надеются подписать центрального полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
В случае, если трансфер 26-летнего француза сорвется, «Реал» переключится на ван де Бека.
21-летний голландец выступает за нидерландский "Аякс" с ноября 2015 года. В составе амстердамской команды футболист сыграл в 134 матчах, оформив 30 голов и отдав 21 результативную передачу.
Предположительная сумма трансфера футболиста может составить до €60 млн.
"Газета.ру"
По информации Marca, в Мадриде все еще надеются подписать центрального полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
В случае, если трансфер 26-летнего француза сорвется, «Реал» переключится на ван де Бека.
21-летний голландец выступает за нидерландский "Аякс" с ноября 2015 года. В составе амстердамской команды футболист сыграл в 134 матчах, оформив 30 голов и отдав 21 результативную передачу.
Предположительная сумма трансфера футболиста может составить до €60 млн.
"Газета.ру"
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