"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"

Мадридский "Реал" заинтересовался хавбеком амстердамского "Аякса" Донни ван де Беком.По информации Marca, в Мадриде все еще надеются подписать центрального полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".В случае, если трансфер 26-летнего француза сорвется, «Реал» переключится на ван де Бека.21-летний голландец выступает за нидерландский "Аякс" с ноября 2015 года. В составе амстердамской команды футболист сыграл в 134 матчах, оформив 30 голов и отдав 21 результативную передачу.Предположительная сумма трансфера футболиста может составить до €60 млн.