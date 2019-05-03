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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"

Мадридский "Реал" заинтересовался хавбеком амстердамского "Аякса" Донни ван де Беком.

По информации Marca, в Мадриде все еще надеются подписать центрального полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

В случае, если трансфер 26-летнего француза сорвется, «Реал» переключится на ван де Бека.

21-летний голландец выступает за нидерландский "Аякс" с ноября 2015 года. В составе амстердамской команды футболист сыграл в 134 матчах, оформив 30 голов и отдав 21 результативную передачу.

Предположительная сумма трансфера футболиста может составить до €60 млн.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Аякс Трансферы
Сегодня, 17:04
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