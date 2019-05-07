Давид Нерес может продолжить карьеру в "Ливерпуле"

Нападающий "Аякса" Давид Нерес может стать игроком "Ливерпуля", сообщает The Sun.В услугах 22-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер английского клуба Юрген Клопп.В текущем сезоне на счету Давида Нереса 50 матчей за "Аякс", 12 голов и 15 результативных передач.