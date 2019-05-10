Экс-защитник "Ливерпуля" о капитане "Аякса": в 19 он играет на все 29

Экс-защитник "Ливерпуля»" Джейми Каррагер дал комментарий по поводу игры капитана нидерландского "Аякса" Маттейсе де Лигте"Я никогда не видел тнастолько хорошего защитника в 19 лет. Он играет так, будто ему уже 29, и он на пике карьеры. Можно только представить, каким он будет в 29. Было бы здорово, если бы «Ливерпуль» его подписал", - цитирует Каррагера Daily Mirror.