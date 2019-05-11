"Манчестер Юнайтед" отказался от звезды "Аякса" испугавшись его веса

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника «Аякса» Маттиаса де Лигта.По данным Daily Mirror, английский клуб рассматривал возможность покупки 19-летнего игрока перед началом сезона-2018/19, однако представители "красных дьяволов" посчитали, что футболист сильно прибавит в весе, и отменили переговоры. При этом, как сообщает источник, де Лигт мог достаться "Манчестер Юнайтед" за небольшую сумму, тогда как сейчас его трансфер оценивается минимум в ?75 млн.Де Лигта руководству "МЮ" активно предлагал скаут из Нидерландов Марсель Бут, который ранее работал с экс-наставником англичан Луи ван Гаалом. При этом скаут подчеркнул, что Маттиас может иметь проблемы с лишним весом, что в будущем негативно повлияет на его развитие.