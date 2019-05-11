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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Манчестер Юнайтед" отказался от звезды "Аякса" испугавшись его веса

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника «Аякса» Маттиаса де Лигта.

По данным Daily Mirror, английский клуб рассматривал возможность покупки 19-летнего игрока перед началом сезона-2018/19, однако представители "красных дьяволов" посчитали, что футболист сильно прибавит в весе, и отменили переговоры. При этом, как сообщает источник, де Лигт мог достаться "Манчестер Юнайтед" за небольшую сумму, тогда как сейчас его трансфер оценивается минимум в ?75 млн.

Де Лигта руководству "МЮ" активно предлагал скаут из Нидерландов Марсель Бут, который ранее работал с экс-наставником англичан Луи ван Гаалом. При этом скаут подчеркнул, что Маттиас может иметь проблемы с лишним весом, что в будущем негативно повлияет на его развитие.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Аякс АПЛ
Сегодня, 02:32
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