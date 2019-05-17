Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
Лента новостей:
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец"
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13:15
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06:24
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05:11
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Варга: возможно, летом "Арсенал" и "Тоттенхэм" вернутся к кандидатуре Головина
Агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе "Тоттенхэм" к российскому полузащитнику Александру Головину, который выступает за "Монако":
- Когда я устраивал Реброва в "Тоттенхэм", президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в "Фенербахче". С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30.
"Тоттенхэм" сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если "Тоттенхэм" всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков "Тоттенхэма" и "Арсенала". Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в "Монако" в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств, - заявил известный агент "Чемпионату".
Головин продолжит выступать за "Монако"
Источник
- Когда я устраивал Реброва в "Тоттенхэм", президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в "Фенербахче". С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30.
"Тоттенхэм" сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если "Тоттенхэм" всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков "Тоттенхэма" и "Арсенала". Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в "Монако" в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств, - заявил известный агент "Чемпионату".
Головин продолжит выступать за "Монако"
Источник
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