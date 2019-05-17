Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
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Кардифф
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Варга: возможно, летом "Арсенал" и "Тоттенхэм" вернутся к кандидатуре Головина

Агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе "Тоттенхэм" к российскому полузащитнику Александру Головину, который выступает за "Монако":

- Когда я устраивал Реброва в "Тоттенхэм", президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в "Фенербахче". С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30.

"Тоттенхэм" сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если "Тоттенхэм" всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков "Тоттенхэма" и "Арсенала". Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в "Монако" в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств, - заявил известный агент "Чемпионату".

Головин продолжит выступать за "Монако"

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Теги: Головин Арсенал Монако Варга Тоттенхэм сборная России
Сегодня, 16:37
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#4  Xander Cage   (Сегодня, 17:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Манекен Заболотного,
Факты говорят об обратном, вы - подстилка с дыркой сзади для коней cold_sweat прямо на открывашке вас имеют
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:27)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
xXx,
одноразовых нищебродов драли и будем драть, самая конченная команда МКАДА,
насчет Глушакова обратись в специализированные инстанции,
видимо он тебя возбуждает laughing
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#2  xXx   (Сегодня, 17:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Манекен Заболотного,
ишак Глушаков вышел smile
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:09)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
там в Реале новая команда строится,
лицом ишак не вышел?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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