Варга: возможно, летом "Арсенал" и "Тоттенхэм" вернутся к кандидатуре Головина

Агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе "Тоттенхэм" к российскому полузащитнику Александру Головину, который выступает за "Монако":- Когда я устраивал Реброва в "Тоттенхэм", президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в "Фенербахче". С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30."Тоттенхэм" сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если "Тоттенхэм" всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков "Тоттенхэма" и "Арсенала". Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в "Монако" в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств, - заявил известный агент "Чемпионату".