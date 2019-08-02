"Манчестер Сити" не собирается продавать Зане в "Баварию" менее чем за € 150 млн

"Манчестер Сити" не собирается продавать своего полузащитникав "Баварию" менее чем за € 150 млн. Отмечается, что руководство "горожан" объявило такую цену из-за недавнего трансфера Жоау Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико" за € 126 млн.По мнению руководства английского клуба, 23-летний футболист имеет преимущество над португальцем ввиду имеющегося опыта игры в топовом европейском клубе, а значит такая большая сумма является адекватной в нынешних рыночных условиях.По информации СМИ, "Бавария" готова заплатить "Манчестер Сити" € 100 млн за Зане.