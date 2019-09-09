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«Ливерпуль» заработал больше всех на телеправах в прошлом сезоне в Европе

Стали известны данные о доходах европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19.
Лидером по этому показателю является «Ливерпуль», заработавший от телетрансляций 152 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте располагается чемпион АПЛ «Манчестер Сити», у которого на 1 миллион меньше. «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» получили доходы в размере более 140 миллионов фунтов. «Эвертон» и «Вулверхэмптон» заработали 129 и 127 миллионов соответственно. Это всего лишь ненамного меньше, чем «Барселона» (130 миллионов).

Доход «Баварии» по сравнению с клубами АПЛ кажется совсем скромным — 87,6 миллиона фунтов. «Ювентус», в свою очередь, заработал еще меньше — 76,5 миллиона, сообщает «Спорт24», ссылаясь на The Mirror.


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Теги: АПЛ Серия А Бундеслига Ливерпуль Вулверхэмптон Челси Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эвертон Арсенал Лондон Бавария Ювентус
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
...
6 Эвертон 4 7
...
8 Манчестер Юнайтед 4 5
9 Тоттенхэм 4 5
10 Шеффилд Юнайтед 4 5
11 Челси 4 5
...
17 Вулверхэмптон 4 3
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 3 9
2 Бавария 3 7
3 Вольфсбург 3 7
4 Байер 3 7
5 Боруссия Д 3 6
6 Фрайбург 3 6
...
18 Майнц 3 0
Сезон | Таблица | Календарь

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«Ливерпуль» заработал больше всех на телеправах в прошлом сезоне в Европе
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