Лидером по этому показателю является «Ливерпуль», заработавший от телетрансляций 152 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте располагается чемпион АПЛ «Манчестер Сити», у которого на 1 миллион меньше. «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» получили доходы в размере более 140 миллионов фунтов. «Эвертон» и «Вулверхэмптон» заработали 129 и 127 миллионов соответственно. Это всего лишь ненамного меньше, чем «Барселона» (130 миллионов).
Доход «Баварии» по сравнению с клубами АПЛ кажется совсем скромным — 87,6 миллиона фунтов. «Ювентус», в свою очередь, заработал еще меньше — 76,5 миллиона, сообщает «Спорт24», ссылаясь на The Mirror.
«Ливерпуль» заработал больше всех на телеправах в прошлом сезоне в Европе
Стали известны данные о доходах европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19.
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