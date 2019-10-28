Жезусом интересуются "Бавария" и "ПСЖ"

"Манчестер Сити" установил на форварда Габриэла Жезуса цену для потенциальных покупателей.Как сообщает The Sun, "горожане" будут готовы обсуждать трансфер бразильца с другими клубами, начиная с суммы не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро).В услугах футболиста заинтересованы "Бавария" и "ПСЖ".Жезус перешел в "Сити" из "Палмейраса" в начале 2017 года за 32 миллиона евро. В этом сезоне нападающий провел за английскую команду 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.