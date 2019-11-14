» » Маттеус: если "Бавария" хочет играть в футбол с владением, то нет лучшего варианта, чем Гвардиола

Маттеус: если "Бавария" хочет играть в футбол с владением, то нет лучшего варианта, чем Гвардиола

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус считает, что "Баварии" нужно вернуть тренера Хосепа Гвардиолу, если немецкий клуб хочет много владеть мячом.

"Если "Бавария" хочет владеть мячом, то для них нет лучшего варианта, чем Гвардиола. Его приглашение стало бы успехом для "Баварии" и всей Бундеслиги", - цитирует Маттеуса Bild.

"Бавария" после ухода Нико Ковача находится в поиске нового тренера.

Sport24


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Теги: Маттеус Гвардиола Манчестер Сити АПЛ Бавария Бундеслига
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