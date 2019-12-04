Гвардиола на пресс-конференции забыл, какой клуб тренирует, назвав "Баварию"

Забавный момент произошел на пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Манчестер Сити" (1:4).Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола нахваливал летнее приобретение "горожан" — полузащитника Родри (Родриго Эрнандеса), когда оговорился и назвал своим клубом мюненскую "Баварию", которую он тренировал с 2013 по 2016 годы."Родри играл замечательно, и не только в те моменты, когда он действовал с мячом. Он умно перемещался на поле, чем облегчал работу другим игрокам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этой лиги.И я думаю, что мюнхенская "Бавария"… Ой, какая мюнхенская "Бавария" (ударяет себя по лбу). "Манчестер Сити" купил… Мюнхенская "Бавария" — что за нахрен? О чем я только думал?! Думаю, что "Манчестер Сити" купил невероятного игрока на годы вперед", — сказал Гвардиола.