» » Гвардиола на пресс-конференции забыл, какой клуб тренирует, назвав "Баварию"

Гвардиола на пресс-конференции забыл, какой клуб тренирует, назвав "Баварию"

Забавный момент произошел на пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Манчестер Сити" (1:4).

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола нахваливал летнее приобретение "горожан" — полузащитника Родри (Родриго Эрнандеса), когда оговорился и назвал своим клубом мюненскую "Баварию", которую он тренировал с 2013 по 2016 годы.

"Родри играл замечательно, и не только в те моменты, когда он действовал с мячом. Он умно перемещался на поле, чем облегчал работу другим игрокам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этой лиги.

И я думаю, что мюнхенская "Бавария"… Ой, какая мюнхенская "Бавария" (ударяет себя по лбу). "Манчестер Сити" купил… Мюнхенская "Бавария" — что за нахрен? О чем я только думал?! Думаю, что "Манчестер Сити" купил невероятного игрока на годы вперед", — сказал Гвардиола.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Бавария
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Отец Гвардиолы не исключает возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
"Спартак" за счет средств клуба окажет юридическую помощь заводящему 3
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
Суд запретил фанату "Спартака" посещение матчей на полтора года 5
Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола 25
КДК отменил жёлтую карточку Иванову в матче с "Рубином"
Бэйл: назначение Моуринью - мощное заявление от "Тоттенхэма"
Агент Смольникова: ведем с "Зенитом" диалог о продлении контракта 2
Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
"Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам игры со "Спартаком"
Лима — о праздновании чемпионства "Локо": сунули пачку денег продавщице и забрали весь алкоголь 1
"Бавария" может назначить Тухеля главным тренером и сделать Флика его ассистентом
Стали известны основные тезисы судейской реформы РФС 3
Агент Рыжикова: Сергей точно не собирается завершать карьеру
Гвардиола на пресс-конференции забыл, какой клуб тренирует, назвав "Баварию"
"Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы 12
Валуев ответил на вопрос, почему "Спартак" стал слабым 15
Мама Месси: Лионель не ожидал, что получит "Золотой мяч". Думали, пятый был последним
Семак: не рассматриваем игру против "Динамо" как подготовку к "Бенфике" 1
Шунин: оказалось, у руководства "Динамо" есть связи с агентом Алиссона
Семак: Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных 1
Шунин: однажды российский футболист получит на "Золотом мяче" один из призов 3
"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака" 14
Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА 19
Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле
Черчесов: многие до сих пор с завистью вспоминают чемпионат мира в России 4
Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года 15
Сборная России проведет товарищеский матч за 6 дней до старта Евро-2020 1
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов? 2
Силкин: думаю, в матче с "Зенитом" "Динамо" будет играть вторым номером и постарается использовать свои шансы 6
Все новости