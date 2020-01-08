"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести в январе полузащитника "Аякса" ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бека. Как сообщает ESPN, манкунианский клуб готов предпринять попытку подписать 22-летнего футболиста уже в январе.Ван де Бек связан контрактом с "Аяксом" до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 млн евро.В сезоне-2019/20 Донни провел 26 матчей на клубном уровне, забив 8 голов и отдав 8 голевых передач.