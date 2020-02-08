Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя 9 месяцев после камбэка с "Барселоной"

Сегодня, 8-го февраля у двух футболистов "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети. У египтянина родилась вторая дочь, а у англичанина - сын.

Фото: ODDSbible

Примечательно, что ровно 9 месяцев назад "Ливерпуль" сделал камбэк в противостоянии с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда мерсисайдцы в первом матче со счетом 0:3 проиграли, а в ответном матче, который состоялся 7 мая, "Ливерпуль" победил со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, где победил "Тоттенхэм" со счетом 2:0.



В нынешнем сезоне "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии, набрав в 25 матчах 73 очка.