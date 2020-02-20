"Мои парни великолепны. Они молодые, свежие, быстро восстанавливаются. Они готовы к этому. "Манчестер Юнайтед" мечтает выиграть Лигу Европы", — цитирует Сульшера официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".
В настоящий момент "Манчестер Юнайтед" играет на выезде с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. В игре идет второй тайм. Счет - 1:1.
"Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу Европы в 2017-м году, одолев в финале амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.
В чемпионате Англии подопечные Сульшера идут на седьмом месте, набрав 38 очков.
Сульшер: мы хотим выиграть Лигу Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его команда желает выиграть Лигу Европы.
Фото: Reuters
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