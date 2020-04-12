Экс-девушка Эмери: в постели он смотрел один матч на компьютере, другой – на планшете

Бывшая девушка Уная Эмери Саша Райт рассказала о привычках экс-тренера "Арсенала".
Фото: Twitter
"Он всегда смотрел футбол и проверял результаты.

Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую – на планшете. Так было бы утром и прямо перед сном.

Да, это немного раздражало, но я приняла этот факт", – цитирует Райт The Sun.

Эмери покинул пост главного тренера "Арсенала" в прошлом году. Ранее испанский специалист возглавлял "ПСЖ", "Севилью" и "Валенсию".

Российским болельщиками Эмери известен по работе в московском "Спартаке" в 2012-м году.

Ранее Саша Райт рассказала, что Эмери обвинял ее в своих неудачах на тренерском поприще:

Бывшая девушка Унаи Эмери: он называл меня колдуньей


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Теги: Эмери Спартак Валенсия Арсенал
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