"Он всегда смотрел футбол и проверял результаты.
Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую – на планшете. Так было бы утром и прямо перед сном.
Да, это немного раздражало, но я приняла этот факт", – цитирует Райт The Sun.
Эмери покинул пост главного тренера "Арсенала" в прошлом году. Ранее испанский специалист возглавлял "ПСЖ", "Севилью" и "Валенсию".
Российским болельщиками Эмери известен по работе в московском "Спартаке" в 2012-м году.
Ранее Саша Райт рассказала, что Эмери обвинял ее в своих неудачах на тренерском поприще:
Бывшая девушка Унаи Эмери: он называл меня колдуньей
Экс-девушка Эмери: в постели он смотрел один матч на компьютере, другой – на планшете
Бывшая девушка Уная Эмери Саша Райт рассказала о привычках экс-тренера "Арсенала".
Фото: Twitter
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