Бывший игрок "Баварии": Гвардиола мне не очень понравился в плане отношений с игроками

Игрок "Аль-Духайля" Медхи Бенатия поделился впечатлениями от главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Специалист и Медхи вместе работали в "Баварии" в период с 2014 по 2016 год.



- Тактически он лучший тренер в мире. Не вижу никого лучше него.



Но Гвардиола мне не очень понравился в плане отношений с игроками. В этом аспекте он меня не впечатлил, - приводит слова игрока goal.com.



Напомним, что в АПЛ "Сити" под руководством Гвардиолы дважды подряд становился чемпионом.