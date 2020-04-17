Специалист и Медхи вместе работали в "Баварии" в период с 2014 по 2016 год.
- Тактически он лучший тренер в мире. Не вижу никого лучше него.
Но Гвардиола мне не очень понравился в плане отношений с игроками. В этом аспекте он меня не впечатлил, - приводит слова игрока goal.com.
Напомним, что в АПЛ "Сити" под руководством Гвардиолы дважды подряд становился чемпионом.
Бывший игрок "Баварии": Гвардиола мне не очень понравился в плане отношений с игроками
Игрок "Аль-Духайля" Медхи Бенатия поделился впечатлениями от главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.
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