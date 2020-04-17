"Научиться завязывать галстук". Клопп рассказал о планах на следующую неделю

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не умеет завязывать галстук.

- Задача на следующую неделю — научиться завязывать галстук. Мне 52 года, а я не умею завязывать галстук.Возможно, это займет целую неделю, потому что мои руки бесполезны, поэтому это будет забавно, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.Сегодня стало известно, что АПЛ намерена доиграть сезон. После неполных 29-ти туров "Ливерпуль" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков.