Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, "Реал" не готов тратить большие деньги в грядущее трансферное окно. Издание отмечает, что испанскому клубу также пришлось пойти на сокращение зарплат.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов продать Кейна из-за финансовых проблем. Также становилось известно, что "МЮ" не станет покупать страйкера по тем же причинам, из-за которых от приобретения отказывается "Реал".
"МЮ" не намерен покупать Кейна летом
В текущем сезоне Кейн провёл в рамках АПЛ 20 матчей и забил 11 мячей.
"Реал" откажется от покупки Харри Кейна
Королевский клуб не намерен бороться за форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Фото: Getty Images
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