По данным издания Bild, трансфер может состояться в летнее трансферное окно в том случае, если у "Ньюкасла" появятся новые владельцы из Саудовской Аравии.
Эрнандес перешел в "Баварию" из "Атлетико" за 80 миллионов евро, что сделало его одним из самых дорогих футболистов мира. Больше, чем за Эрнандеса заплатил за защитника только "Ливерпуль". Вирджил ван Дейк перешел в стан мерсисайдцев из "Саутгемптона" за 84,5 млн евро.
Отмечается, что потенциальные новые владельцы "сорок" во всю ведут переговоры по трансферам, хотя они еще не стали полноправными владельцами клуба.
"Ньюкасл" может приобрести одного из самых дорогих защитников в мире
"Ньюкасл" может подписать защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса.
Фото: ФК "Бавария"
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