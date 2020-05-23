"Ньюкасл" может приобрести одного из самых дорогих защитников в мире

"Ньюкасл" может подписать защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса.



Фото: ФК "Бавария"

По данным издания Bild, трансфер может состояться в летнее трансферное окно в том случае, если у "Ньюкасла" появятся новые владельцы из Саудовской Аравии.



Эрнандес перешел в "Баварию" из "Атлетико" за 80 миллионов евро, что сделало его одним из самых дорогих футболистов мира. Больше, чем за Эрнандеса заплатил за защитника только "Ливерпуль". Вирджил ван Дейк перешел в стан мерсисайдцев из "Саутгемптона" за 84,5 млн евро.



Отмечается, что потенциальные новые владельцы "сорок" во всю ведут переговоры по трансферам, хотя они еще не стали полноправными владельцами клуба.