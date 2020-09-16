Алькантара озвучил свои требования по зарплате в случае перехода в "Ливерпуль"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

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Сообщается, что в случае перехода в английский клуб испанец хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.



Ранее была информация, что "Бавария" готова продать футболиста за 30 млн евро.



В прошлом сезоне на счету хавбека 24 матча и 3 забитых мяча. С "Баварией" Тьяго выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.



Источник: The Athletic