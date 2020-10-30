Как сообщает источник, "горожане" хотят совершить трансфер 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Баварии".
В минувшем сезоне Бундеслиги опорник провел 23 матча, в которых забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 7 желтых карточек.
Источник: Bild
"Ман Сити" вступил в борьбу с "МЮ", "Челси" и "Баварией" за Закарию
"Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закарии.
Фото: ФК "Боруссия М"
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