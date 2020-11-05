"Байер" отказал "МЮ" в трансфере Диаби за 50 млн евро

Нападающий "Байера" Мусса Диаби мог перейти в "Манчестер Юнайтед", однако руководство немецкого клуба отказалось продавать игрока.

Фото: ФК "Байер"

Как сообщает источник, "красные дьяволы" предлагали за 21-летнего француза 50 млн евро. "Байер" отклонил запрос "МЮ", объяснив свое решение продажей лидеров команды Кая Хавертца и Кевина Фолланда.



В минувшем сезоне Бундеслиги вингер принял участие в 28-и матчах, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.



Источник: Bild