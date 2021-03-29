В АПЛ собираются внедрить электронную фиксацию офсайда

Федерация футбола Англии планирует внедрить полуавтоматическую систему фиксации офсайдов с сезона-2022/23.

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Нововведение уже успели опробовать на клубном чемпионате мира в Катаре. Оно позволит автоматически определять положение "вне игры" у футболистов, а система ВАР будет предупреждать об этом арбитров в поле. Алгоритм работы этой технологии схож с системой определения гола.На данный момент новшество ожидает одобрение со стороны ФИФА. По данным источника, стадионы английской Премьер-лиги будут оборудованы всем необходимым для использования этой технологии к старту сезона-2022/23.Источник: The Athletic.