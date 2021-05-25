Экс-скаут ЦСКА: сейчас Головин соответствует уровню "Ювентуса" и "МЮ"

Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков поделился мнением об уровне полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"Он стал более опытным и адаптировался к европейскому футболу. Он может ещё быстрее отдать передачу. Ему проще открываться, понимая, что мяч точно прилетит в нужную ему ногу с нужной скоростью. Всё это благодаря опыту игры на высоком уровне. Однако Головин в ЦСКА и сейчас — это не два разных футболиста. Он прибавил, но ещё не вышел на космический уровень.

Соответствует ли он уровню "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса"? Да, конечно. На сегодняшний момент он мог бы там играть. Он сильнейший российский футболист без вопросов и с большим запасом", - приводит слова Дюкова Metaratings.ru.

Напомним, что Головин является воспитанником московского ЦСКА. В "Монако" он перешел из армейского клуба летом 2018-го. Трансфер обошелся монегаскам в 30 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 в составе "Монако" 24-летний россиянин провел 21 матч, отличившись в них пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 23 млн евро.

Сегодня, 25 мая, Александр вместе с полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком прибыл в расположение сборной России на сбор в Австрии для подготовки к чемпионату Европы-2020.

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Теги: Головин Монако Манчестер Юнайтед Ювентус АПЛ Серия А Лига 1
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