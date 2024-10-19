Хаби Алонсо может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

Хаби Алонсо, испанский наставник леверкузенского "Байера", может продолжить тренерскую карьеру в Англии.

Фото: ФК "Байер"

По информации The Athletic, "Манчестер Сити" рассматривает кандидатуру Алонсо в качестве замены Хосепу Гвардиоле на случай, если испанец не станет продлевать контракт с клубом. Соглашение Гвардиолы с "горожанами" действует до конца нынешнего сезона.



Отмечается, что в "Манчестер Сити" уже ищут кандидатов на замену Гвардиоле, Алонсо находится в их числе.



Ранее сообщалось, что текущий сезон станет для Алонсо последним в "Байере". В его услугах ранее был заинтересован мадридский "Реал".