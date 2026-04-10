Зарплата Артеты в "Арсенале" может приблизиться к уровню Гвардиолы - BBC

"Арсенал" начал переговоры с Микелем Артетой о новом контракте.
Фото: ФК "Арсенал"
Несмотря на то, что текущее соглашение действует до лета 2027 года, в клубе хотят заранее продлить сотрудничество с главным тренером.

По информации BBC, обсуждение проходит в позитивном ключе, однако стороны планируют вернуться к активной фазе переговоров уже после завершения сезона. И руководство, и сам специалист настроены продолжить совместную работу.

Сейчас испанец зарабатывает около 10 млн фунтов в год, а с учётом бонусов за выход в Лигу чемпионов его доход может увеличиваться. Ожидается, что по новому контракту зарплата тренера станет выше и приблизится к уровню Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" - около 20 млн в год.

