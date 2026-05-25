Созин отметил класс полузащитника "Спартака" Жедсона

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о выступлениях полузащитника московского "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
В суперфинале Кубка России сезона 2025/2026 с "Краснодаром" Жедсон отыграл весь матч. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, по пенальти сильнее оказались спартаковцы — 4:3.

"Мне работа Карседо нравится, как нравится и нынешний "Спартак". Сильный "Спартак", который до конца борется за чемпионство, — это всегда плюс для РПЛ. Сегодняшний клуб, кажется, для этого созрел.

Барко после травмы был мёртвым, и обычно команды разваливаются без лидера. Но в финале лидером стал Жедсон. Карседо нашёл ему отличное место, а сам португалец показал, почему за него были заплачены такие большие деньги летом.

Когда один лидер выпадает, но его функции берёт кто-то другой — это дорогого стоит", — отметил Созин в беседе с "Чемпионатом".

Жедсон Фернандеш перешёл в "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в июле 2025 года за 20,78 млн евро. В сезоне 2025/2026 португалец провёл за красно-белых 36 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Жедсона со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.

