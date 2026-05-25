Гендиректор "Спартака" отметил победу команды в Кубке России

"Эмоции такие же, как у 65 тысяч на стадионе, — очень позитивные! В суперфинале играли две очень сильные и мотивированные команды.
Одна была немного сильнее другой в обоих таймах. Что, наверное, и отразилось в серии пенальти", — отметил Некрасов в беседе с "Чемпионатом".
За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.